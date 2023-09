VIDÉO - Guerre en Ukraine : un pilote russe déserte avec un hélicoptère de l'armée, Kiev l'érige en héros

Une opération spectaculaire. Ce dimanche 3 septembre, la télévision ukrainienne a présenté son nouveau héros... un pilote d'hélicoptères russe. Son nom ? Maxim Kuzminov. Durant l'été, il est passé volontairement de la Russie à l'Ukraine à bord de son aéronef après avoir contacté les services de renseignements ukrainiens. Dimanche, il a été longuement mis à l'honneur dans un documentaire. Une façon, pour Kiev, d'inciter d'autres soldats russes à franchir le pas.

L'opération, baptisée Bluebird, a été préparée pendant un long moment, raconte le militaire russe rallié à la cause ukrainienne. "J'ai contacté les services de renseignements ukrainiens et expliqué ma situation. Ils ont garanti ma sécurité, m'ont donné de nouveaux documents et de l'argent. On a discuté en détail de l'opération et on a préparé le vol", raconte le Russe âgé de 28 ans arborant un t-shirt ukrainien.

À bord de son hélicoptère, un Mi-8 de 2016, Maxim Kuzminov s'est rendu en Ukraine après s'être rendu compte qu'il "était proche de la frontière". "J'ai communiqué mes coordonnées, j'ai dit que j'étais à côté et que j'allais essayer quelque chose. J'ai éteint ma radio et j'ai volé à très basse altitude", se souvient le jeune homme devant la caméra ukrainienne. Finalement, il a détourné son aéronef de 300 kilomètres par rapport au plan de vol initial pour atterrir dans la région de Kharkiv (nord-est).