Le pilote ukrainien "Casque bleu" tué en mission, selon le ministère de la Défense

Vladyslav Zalistovsky, alias "Casque bleu", a été tué lors de combats en Ukraine. Ce pilote ukrainien de 23 ans documentait ses missions sur les réseaux sociaux.

Il n'avait que 23 ans et documentait son quotidien sur les réseaux sociaux. Vladyslav Zalistovsky, un pilote de MiG-29 plus connu sous l'indicatif "Casque bleu", est décédé au cours d'une mission de combat, a annoncé le 8 janvier la chaine d'information du ministère de la Défense ukrainien, sur Telegram. "Vous avez probablement vu ces vidéos du pilote ukrainien du casque bleu MiG-29, qu'il publie régulièrement sur ses réseaux sociaux", écrit en préambule le ministère. "Son vrai nom est Vladyslav Zalistovsky et, malheureusement, il est décédé au cours d'une mission de combat."

Un pilote actif sur TikTok et Instagram

En effet, "Casque bleu" était très actif sur TikTok et sur Instagram, où il se filmait au cours de ses différentes missions à bord de son du Mikoyan-Gourevitch MiG-29, cet avion de chasse d'origine soviétique. "Le pilote Zalistovsky n'avait que 23 ans. Il est diplômé du département de vol de l'Université nationale de l'armée de l'air de Kharkiv, du nom d'Ivan Kozhedub, en 2021 et a effectué des dizaines de sorties de combat lors de l'invasion à grande échelle", ajoute le ministère de la Défense. D'après son profil Facebook, Vladyslav Zalistovsky était originaire de Malyn, une petite ville au nord de Kiev.

Sur TikTok et Instagram, Casque Bleu documentait ses différentes missions lors de la guerre en Ukraine - Instagram / Blue Helmet

Anton Gerashchenko, conseiller du ministère des Affaires étrangères, a salué "la mémoire éternelle du héros ukrainien", soulignant que "Vladyslav était déjà pilote de combat et avait des dizaines de missions de combat à son actif" et que l'Ukraine perdait ses "meilleurs éléments" dans la guerre. Des pilotes de ligne ukrainiens ont tenu à lui rendre hommage, comme le compte "Air Fighter", qui a publié un long message le 7 janvier. "Malheureusement, dans notre petite aviation, le chagrin familial s'est produit, nous avons perdu non seulement un pilote, mais un frère fiable, un ami, un fils et juste un homme merveilleux et brillant Vladislav !", peut-on lire. Une cagnotte en ligne pour soutenir la famille de "Casque bleu" a été ouverte.