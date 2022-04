"Le pire du pire" : qui est le "boucher de Syrie" promu à la tête des forces russes en Ukraine ?

Formé aux doctrines militaires soviétiques qui considèrent l’anéantissement des cibles civiles comme un moyen de gagner du terrain sur le champ de bataille, Alexandre Dvornikov concocte alors une stratégie qui va s’avérer payante pour les forces russes et le dictateur syrien via une vaste campagne de bombardements intensifs sur plusieurs villes du pays, notamment celle d'Alep. Une approche qui, sous couvert de viser les combattants islamistes présents dans le pays, lui a également permis d’affaiblir les positions des rebelles anti-Assad. Une campagne lors de laquelle les exactions contre les civils se sont multipliées, via des bombardements d’hôpitaux ou d’écoles, lui valant le triste surnom de "boucher de Syrie".

Une stratégie pour laquelle il recevra la médaille du héros en Russie, l’une des plus hautes distinctions du pays puis qui lui permettra d’obtenir le commandement du district sud de l’armée russe en 2016. Interrogé par la chaîne américaine NBC, un ancien amiral américain résume ainsi : “C’est la brute que Vladimir Poutine appelle quand il veut raser une ville comme Alep. Il est le pire du pire dans l’armée russe.”