VIDÉO - Guerre en Ukraine : le point sur l'armement dont dispose l'armée de Kiev

Alors que la guerre s'enlise en Ukraine, la France s'apprête à livrer de nouveaux équipements. Une promesse en réponse aux demandes répétées de Kiev de recevoir des armes supplémentaires contre l'offensive russe sur son territoire. Il est notamment question de système de défense anti-aériens Crotale, de lance-roquettes multiples, de canons Caesar supplémentaires et de véhicules blindés Bastion. De nouveaux matériels sophistiqués qui nécessitent un apprentissage. Signe de la montée en puissance de l'aide militaire française à Kiev, jusqu'à 2000 soldats ukrainiens seront formés dans l'Hexagone au maniement des armes.

Le 20H de TF1 s'est rendu à Bakhmut, dans le Donbass, pour faire le point sur l'équipement dont dispose l'armée ukrainienne. Malgré les incessantes attaques russes, celle-ci affiche sa détermination. "On défend notre pays, avec les moyens qu'on a", nous assure ce militaire, précisant que les Russes y mêlent de leur côté "leur plus grosse offensive". Ces hommes, basés dans des conditions spartiates au sous-sol d'un immeuble détruit, sont sur le front dès 7 heures du matin. Casques et gilets pare-balles, tenues de camouflage, pantalons matelassés… Leur équipement individuel est proposé à la vente, dans les souterrains de cette grande surface à l'est du pays. Tout cet attirail militaire, à prix cassés, est issu des surplus de matériels venus de l'étranger (Pologne, Allemagne…).