VIDÉO - En Russie, le salaire fou proposé aux volontaires pour combattre en Ukraine

Les candidats volontaires - les mobilisés et les conscrits ne sont pas concernés - se voient ainsi proposer un salaire annuel de 195.000 roubles (environ 2160 euros) pour un contrat militaire d'un an, soit 12 fois le salaire minimum russe. Viennent ensuite les primes. Les soldats qui participent à une action offensive se voient promettre une prime dite "de performance" quotidienne de 8000 roubles, et 50.000 roubles pour chaque kilomètre conquis au sein d'une brigade d'assaut, formation plus exposée aux tirs ennemis.

En cas de blessure, les recrues pourront recevoir 3 millions de roubles, soit 33.000 euros. Pour un soldat mort au front, sa famille recevra de la part de l'État une prime de 4,5 millions de roubles (50.000 euros) de dédommagement, soit 23 années de Smic russe. Des sommes qui peuvent s'additionner à d'autres primes, fixées indépendamment par les villes. Moscou propose par exemple un bonus de 3 millions de roubles en cas de décès au front d'un soldat.