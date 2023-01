VIDÉO - Guerre en Ukraine : un tueur en série candidat pour rejoindre Wagner

Evgueni Prigojine et son groupe para-militaire vont-ils franchir le pas ? En même cruel de soldats sur le front, la Russie n'hésite pas à s'appuyer la milice Wagner, connus pour ses actions plus controversées les unes que les autres. Pour cela, la formation officiellement basée à Saint-Pétersbourg n'hésite pas à attirer dans ses rangs d'anciens ou d'actuels prisonniers. Dernière candidature en date, celle d'un des tueurs en série parmi les plus redoutés en Russie.