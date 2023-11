En Ukraine, le spectre du plus grand vol d’art depuis les nazis

Autre exemple édifiant rapporté par The Guardian. Dans Melitopol occupé, les troupes russes ont volé un casque en or du 4ᵉ siècle datant du royaume scythe, d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Milena Chorna, responsable des expositions internationales au Musée national de la guerre de Kiev, raconte par ailleurs sur CBS que les soldats russes ont tenté de forcer la directrice du musée local à révéler l'emplacement d'un autre artefact en or scythe qu'elle avait caché peu de temps avant que l'armée russe n'occupe la ville. "Ils l'ont menacée avec une arme à feu et l'ont enlevée lorsqu'elle a refusé de coopérer. Elle a été interrogée puis libérée. Mais lorsque son nom est apparu plus tard sur une liste d'exécution russe, elle a fui le pays", explique-t-elle. En fin de compte, les Russes ont trouvé l’or : 198 objets anciens en or d’une valeur incalculable.

Pour Ihor Poshyvailo, ce pillage est bien "l'une des lignes de front de cette guerre". "L'héritage culturel, le patrimoine culturel, c'est ce qui nous rend riches et ce que nous devons protéger et transmettre aux générations futures. Parce qu'en détruisant notre passé, les Russes tentent de détruire notre avenir", souligne-t-il dans l'émission 60 minutes. Mais les Ukrainiens ont plus d'un tour dans leur sac. Ainsi, à la cathédrale de la Sainte Dormition de Kiev, un scanner laser 3D capture méticuleusement chaque détail architectural afin qu'en cas de catastrophe, l'église puisse être reconstruite. Ce travail se poursuit dans tout le pays, dans l'espoir de sauver l'âme culturelle de l'Ukraine.