Ukraine : le vaisseau amiral russe Moskva coulé, retour de l'ambassade de France à Kiev… Le point sur la situation

Retour de l'ambassade de France à Kiev. Les présidents Macron et Zelensky se sont de nouveau entretenus jeudi soir. Selon la présidence ukrainienne, le chef d’État ukrainien a "remercié" son homologue français pour les livraisons d'armes intervenues. Paris a annoncé que l'ambassade de France en Ukraine, qui avait été transférée à Lviv (ouest) début mars après le début de l'offensive russe, allait retourner à Kiev. Le président américain Joe Biden a également signalé jeudi que son administration était en train de décider d'envoyer ou non un haut responsable américain en Ukraine.

Menaces sur la Suède et la Finlande. Dans une interview, le vice-ministre russe des affaires étrangères, Alexander Grushko, a déclaré jeudi que Moscou prendrait "les mesures de sécurité et de défense que nous jugerons nécessaires" si la Suède et la Finlande rejoignent l'Otan. Toute adhésion à l'alliance militaire "aggraverait sérieusement la situation militaire" et entraînerait "les conséquences les plus indésirables", a-t-il jugé.