VIDÉO - "Les attaques sont perpétuelles" : sur LCI, le témoignage d'Alice, habitante de Karkhiv

La jeune femme indique qu'elle habite toujours dans son immeuble, miraculeusement épargné jusqu'ici par les bombes, avec sa mère, son frère et sa grand-mère. "Ma situation familiale ne me permet pas de partir", raconte-t-elle. "Des gens ont pu le faire, mais ils n'avaient pas de personnes âgées avec eux. Et même si on part, c'est dangereux [...] On peut prendre une voiture, attendre dans les embouteillages, on est toujours menacé."

"Quand ce n'est pas le couvre-feu, on peut sortir, mais c'est toujours une loterie", explique aussi Alice Novak. "On entendra des avions volant au-dessus de nos têtes. Cela dépend de la chance", conclut-elle, en pleurs.