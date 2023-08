Guerre en Ukraine : les chasseurs F-16 promis à Kiev ne seront pas opérationnels avant de longs mois

Ce dimanche, le président ukrainien s'est rendu successivement aux Pays-Bas et au Danemark, pour examiner certains des appareils promis, saluant une décision "historique" de la part de ces deux pays européens. Kiev réclamait un armement de ce type depuis le début de l'invasion en février 2022, pour contrer des forces aériennes russes largement supérieures.

Le ministre ukrainien de la Défense ukrainien a tempéré ce mardi l'enthousiasme qui a accompagné l'annonce de la livraison. "Il y a un ensemble de tâches sérieuses à accomplir", a déclaré Oleksii Reznikov, "et nous devrons former plusieurs centaines de personnes avant de lancer ces oiseaux dans le ciel ukrainien". Il faut en effet de longs mois pour former un pilote aux spécificités d'un chasseur F-16.

"Même si le personnel ukrainien a souvent excellé dans la formation et rempli des objectifs plus vite que prévu, la tâche est immense", explique à l'AFP Ivan Klyszcz, chercheur au Centre international pour la défense et la sécurité (ICDS), en Estonie. "D'autres questions restent ouvertes, comme l'entretien de l'appareil, et l'acquisition de pièces détachées". Comme le rappelle Oleksii Reznikov, un appareil de ce type est une plateforme nue, qu'il faut équiper et armer, tout en créant les infrastructures pour le rendre opérationnel.