Invasion russe : les dessins sans équivoque d'enfants ukrainiens déplacés par la guerre

Des missiles tombant du ciel, des immeubles en flammes, les larmes d'une fillette... Dans un centre d’accueil de Dnipro, dans le centre de l’Ukraine, de jeunes enfants déplacés par la guerre ont choisi les crayons pour passer le temps. Sur leurs dessins, le gris domine et le conflit, lancé le 24 février par Vladimir Poutine, n'est jamais très loin. C'est ce que montrent les images visibles en tête de cet article, récupérées par les équipes de LCI en Ukraine.

Sur l'un des dessins, par exemple, deux tanks ennemis se font face et ouvrent le feu. Sur l'autre, une ligne sépare d'un côté les villes détruites par les missiles russes et de l'autre, l'herbe verdoyante des paysages avant la guerre. Sur tout le premier, un obus jaune criard prend toute la place et compte finir sans doute sa course sur l'une des villes ukrainiennes.