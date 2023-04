VIDÉO - Les élus français, une cible privilégiée des espions russes selon la DGSI

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les différentes directions du contre-espionnage sont chargées de prévenir toutes les formes d'espionnage et d’ingérence étrangère. Parmi les méthodes observées, on trouve notamment des "actions d'ingérence", que les services français décrivent comme une "politique d'influence masquée". "Elle consiste, pour un État, à mener des actions visant à rendre la politique d'un autre pays structurellement favorable à la sienne, sans que l'on sache d'où parlent les personnes et les organisations auxquelles il a recours", explique le patron de la DGSI. Or, suite à sa création en 2014 en remplacement de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), la DGSI n'a eu cesse de lutter contre ce type d'ingérences, affirme Nicolas Lerner, dont "les modes opératoires sont bien plus agressifs qu'ils ne l'étaient il y a quelques années". Et ce, en raison "du contexte international" et "du fait que la France y est particulièrement exposée", a-t-il argué devant la commission d'enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères.