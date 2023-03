Les enquêteurs de l'ONU n'ont pas constaté de génocide en Ukraine, mais appellent à enquêter davantage

De leur côté, les crimes contre l'humanité correspondent à des "actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque", comme le meurtre, l'esclavagisme, le viol, la torture… Quant aux crimes de guerre, qui ne peuvent avoir lieu que lors d'un conflit armé, ils "constituent des infractions graves aux Conventions de Genève" contre des civils ou des combattants ennemis. En Ukraine, les forces russes ont ainsi commis "des homicides délibérés, des attaques contre des civils, des confinements illicites, la torture, des viols, des transferts forcés et des déportations d'enfants", qui relèvent bien de ces crimes de guerre, ont statué les enquêteurs des Nations unies.

Jusqu'alors, la Commission d'enquête onusienne a visité 56 localités en Ukraine et interrogé 348 femmes et 247 hommes. Ses enquêteurs ont notamment inspecté des sites détruits et des lieux de sépultures et de torture. Le Conseil des droits de l'homme décidera début avril de la prolongation de son mandat.