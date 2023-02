Guerre en Ukraine : les États-Unis vont appliquer de nouvelles sanctions "considérables" contre la Russie

Avec ces nouvelles sanctions, les États-Unis vont particulièrement viser des banques, l'industrie de la défense russe, et des entités qui permettent à Moscou de contourner les vagues de sanctions déjà imposées dans le sillage du début de son invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022.

"Nous allons également annoncer une nouvelle aide économique en énergie et militaire afin d'aider les Ukrainiens à continuer de réussir à protéger les populations face à l'agression russe ; et de permettre à l'État ukrainien de fournir des services de base tels que le courant et le chauffage", a ajouté la porte-parole de la Maison Blanche.