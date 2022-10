Après les frappes russes contre les infrastructures énergétiques , l'Ukraine inquiète pour cet hiver

L'enjeu était particulièrement présent non loin du front, à l'est du pays, où se concentraient, jusqu'à il y a peu, les bombardements. Dans ces régions, les frappes incessantes ont détruit des centaines de logements et menacent le système de chauffage collectif. En septembre, le président Volodymyr Zelensky avait ainsi accusé la Russie de viser "une infrastructure essentielle" non militaire dans le "but de priver les gens de lumière et de chauffage", suite à des frappes qui avaient provoqué une coupure de courant "partielle" dans les régions de Zaporijia, de Dnipropetrovsk ou encore de Sumy.

Dans ces zones à proximité des combats, les matériaux manquent pour réparer les logements des quelques résidents qui ont décidé de ne pas évacuer. Faute de vitres, rares dans tout le pays, les Ukrainiens doivent se contenter de bâches en plastique ou de planches en bois.

Dans la région de Donetsk, partiellement contrôlée par l'armée ukrainienne, c'est l'alimentation en gaz qui a été interrompue dès le mois de mai, selon les autorités locales de la ville industrielle de Kramatorsk. Les combats auraient endommagé les infrastructures, obligeant les habitants restants à faire des réserves de bois. La situation inquiétait au point que dès la fin juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky exhortait les civils toujours présents à partir en prévision de l'hiver. "S'il vous plaît, évacuez", avait-il demandé.