VIDÉO - Russie : les images du pont de Crimée, attaqué pour la seconde fois en moins d'un an

"Il y aura bien sûr une réponse de la Russie, le ministère de la Défense prépare des propositions appropriées", a-t-il précisé, la Russie évoquant "un nouvel acte terroriste" et s'engageant à réparer le pont en moins d'un mois et à rouvrir la circulation routière d'ici au 1er novembre. Selon le vice-Premier ministre russe Marat Khousnoulline, les structures de support du pont n'ont en effet pas été endommagées par l'explosion.

Long de 18 kilomètres, le pont de béton a été construit à grands frais sur ordre de Vladimir Poutine et inauguré en 2018. Consistant en deux ouvrages parallèles, l'un réservé à la circulation routière et l'autre au trafic ferroviaire, il s'agit de l'une des voies principales d'approvisionnement de la Crimée occupée. La Russie y envoie des armes et du matériel militaire, par la route et par le rail.