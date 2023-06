AVANT/APRÈS - Destruction du barrage de Kakhovka : les images satellites spectaculaires de la crue du Dniepr

Selon les autorités ukrainiennes, 17.000 personnes ont été évacuées et 24 villages inondés à ce stade. "Plus de 40.000 personnes risquent d'être en zones inondées", a prévenu le procureur général ukrainien Andriï Kostine. "Malheureusement, plus de 25.000 civils se trouvent sur le territoire sous contrôle russe."