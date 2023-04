Ukraine : "Les jeunes générations ne savent pas ce qu'est la guerre", déplore Robert Badinter

C'est un cri du cœur. Et il est signé Robert Badinter. Pour l'ancien garde des Sceaux, qui publie le livre événement Vladimir Poutine, l'accusation (éditions Fayard), co-écrit avec Bruno Cotte et Alain Pellet, la situation en Ukraine n'inquiète pas à la hauteur qu'elle le devrait. "Les jeunes générations ne savent pas ce que c'est que la guerre. C'est pour eux un thème de film", a jugé, jeudi 20 avril, sur France 2, l'ancien président du Conseil constitutionnel. "L'horreur quotidienne de la guerre, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. (...) Nous ne mesurons pas ce qu'est un dictateur. On ne mesure plus ce qu'est un dictateur."

"Pour (Vladimir Poutine), c'était une promenade militaire. Il est évident que lorsqu'il a lancé une guerre d'agression contre l'Ukraine, il pensait que les Ukrainiens ne résisteraient pas trois jours", a poursuivi l'ancien ministre de la Justice. "Dans l'esprit de Poutine, c'est un dictateur, il ne peut pas s'être trompé." Alors que le conflit s'enlise dans une guerre de positions, le risque d'une utilisation de l'arme nucléaire par le chef du Kremlin demeure. Une éventualité à laquelle "ne croit pas" Robert Badinter.