Ukraine : "Les plans stratégiques de Poutine ont échoué", selon la vice-première ministre ukrainienne

Au 25e jour de l'invasion russe en Ukraine, la situation s'enlise encore un peu plus. Les bombes, qui pleuvent sur le pays, continuent de semer la terreur et la mort. Des centaines de milliers d'Ukrainiens sont privés d'eau potable, d'électricité et de soins depuis plusieurs semaines, faisant craindre le pire. Interviewée ce dimanche sur LCI, Iryna Vereschuk, vice-première ministre de l'Ukraine, est cependant persuadée que Vladimir Poutine est désormais dans l'impasse.

"Au 25e jour de la guerre, les plans stratégiques de Poutine ont échoué", assure-t-elle. "Il ne s'est emparé d'aucune grande ville, même si certaines villes comme Marioupol sont assiégées." L'utilisation, par le Kremlin, de missiles hypersoniques prouve d'ailleurs qu'il est "à court d'arguments", ajoute-t-elle en dénonçant un "crime contre l'humanité". "Ce type de missiles tue les civils, tue les femmes et les enfants", insiste la vice-première ministre.