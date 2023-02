VIDÉO - Guerre en Ukraine : les premières images de la visite surprise de Joe Biden à Kiev

"C'est très important que le président des États-Unis soit là aujourd'hui, (...) je pense qu'il était important qu'il n'y ait pas de doutes quant au soutien des États-Unis à l'Ukraine, face à l'attaque brutale de la Russie", a déclaré Joe Biden. "Nous sommes là pour soutenir l'Ukraine, et pour soutenir la notion de la démocratie et la défendre, nous allons en discuter et voir ce que l'on pourra offrir à votre population", a-t-il poursuivi. "Cela va au-delà de l'Ukraine, cela concerne la liberté de la démocratie."