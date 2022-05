À cause de la guerre en Ukraine, un tiers des récoltes de blé devrait être perdu

À ce stade, l'Ukraine serait donc, selon Karryos, en capacité de produire 21 millions de tonnes de blé en 2022, soit 12 millions de moins qu'en 2021. Le conflit a en effet largement perturbé la saison des semis, obligeant les agriculteurs à travailler sous les bombes quand ils ne manquaient pas de carburant. Mais si les combats ne cessent pas rapidement, notamment dans les régions de l'est de l'Ukraine où la production de blé est plus importante, les pertes pourraient être encore plus nombreuses, alertent les analystes.

"Les agriculteurs sèment avec un casque et un gilet pare-balles. (...) C'est un défi logistique incroyable, et on sait que les surfaces cultivées seront plus petites" qu'auparavant, abonde Damien Vercambre, analyste chez Inter-Courtage, interrogé par l'AFP.