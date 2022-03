VIDÉO - Ukraine : "Les Russes pensaient gagner cette guerre en deux ou trois jours, ils n'ont pas réussi", se félicite le maire de Melitopol

Reconnaissant de l'aide apportée à l'Ukraine par les Occidentaux, et notamment via les sanctions adoptées à l'encontre de Moscou, l'élu considère cependant que celles-ci auraient dû arriver bien plus tôt. "La guerre en Ukraine ne dure pas depuis un mois et demi, mais depuis 2014 lorsque la Fédération russe a occupé la Crimée, lorsqu'elle a commencé la guerre dans le Donbass", dit-il. "S'il y avait eu dès 2014 ces sanctions, il n'y aurait pas eu la guerre telle qu'elle est aujourd'hui."