Livraison de munitions, débat sur les avions de combat... Le point sur la situation en Ukraine

Après plus de 11 mois de conflit, la guerre en Ukraine prend un nouveau virage. Depuis la prise de parole du président ukrainien Zelensky, dimanche 29 janvier dans la soirée, qui réclamait de nouvelles armes pour faire face à une situation "très difficile" à l'est du pays, les discussions et tractations s'intensifient entre l'Ukraine et ses alliés. Ce mardi 31 janvier, c'est surtout la question des avions de combat qui cristallise les débats. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé dès le mercredi 25 janvier à briser le "tabou" des avions de chasse. "Nous apprécierions vraiment des F-16 !", a encore glissé lundi matin sur Twitter l'armée ukrainienne, faisant directement référence à ce modèle d'avions de chasse dont sont équipés de nombreux pays de l'OTAN.

Toutefois, malgré ces appels répétés, les alliés de l'Ukraine peinent à accorder leurs violons. D'un côté, la Pologne, les Pays-Bas, la Slovaquie et d'autres déclarent envisager sérieusement de telles livraisons. La France, l'Allemagne et les États-Unis, en revanche, se sont montrées réticents, en grande partie à cause du risque d'escalade.