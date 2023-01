Des avions de chasse à l'Ukraine ? Un refus catégorique pour Biden, Macron ne dit pas non

Du côté européen, Berlin a déjà rejeté catégoriquement l'idée d'envoyer des avions de combat. Emmanuel Macron a estimé prudemment que "par définition, rien n'est exclu", tout en assurant que les Ukrainiens ne lui avaient pas fait à ce jour de demande en ce sens. Le président a souligné trois "critères" avant toute décision. Que ce soit une "demande formulée" par l'Ukraine, que cela ne "soit pas escalatoire" et "pas de nature à toucher le sol russe mais bien à aider l'effort de résistance" et que "ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française". "C'est à l'aune de ces trois critères que nous continuerons de regarder au cas par cas" les livraisons d'équipements militaires, a-t-il ajouté après avoir posé les mêmes critères pour l'éventuel envoi de chars Leclerc.

Après les livraisons de chars annoncées la semaine dernière, le président Volodymyr Zelensky réclame une assistance encore plus poussée, passant par la livraison de missiles à longue portée et d'avions de combat. Les réserves de munitions d'artillerie ukrainiennes s'étant fortement épuisées, la France et l'Australie ont annoncé lundi un accord pour produire conjointement des obus de 155 mm à destination de l'Ukraine.