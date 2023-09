Lors de leur rencontre en Russie, Kim Jong Un et Vladimir Poutine se sont offerts... des fusils

Des présents, on ne peut plus symbolique dans le contexte actuel. Selon la présidence russe, Vladimir Poutine et Kim Jong Un se sont offerts mercredi un fusil chacun lors de la visite du dirigeant nord-coréen en Russie. Le Kremlin en profitant pour confirmer, dans le même temps, que Poutine avait accepté de se rendre à Pyongyang à l'invitation du Nord-Coréen.

"(Vladimir Poutine) a offert à Kim un gant provenant d'une combinaison spatiale, qui a voyagé plusieurs fois dans l'espace. Il a (aussi) offert à Kim une carabine de production russe de la plus haute qualité. En retour, il a reçu une carabine fabriquée par des artisans nord-coréens", a expliqué jeudi à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.