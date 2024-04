Les ministres français et russe de la Défense se sont parlés, une première depuis fin 2022

Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu s’est entretenu mercredi par téléphone avec son homologue russe Sergueï Choïgou. La France a condamné sans réserve la guerre d'agression que la Russie a lancée en Ukraine. Elle a également rappelé l'importance des échanges dans le cadre de la lutte contre le terrorisme après l'attentat à Moscou.

C'est une première depuis le 23 octobre 2022. Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu s'est entretenu ce mercredi par téléphone avec son homologue russe Sergueï Choïgou, après l'attentat de Moscou revendiqué par l'organisation Etat islamique (EI), a annoncé le ministère français des Armées. Sébastien Lecornu a "rappelé la disponibilité de la France" pour des "échanges accrus" avec Moscou dans la lutte contre le "terrorisme", selon un communiqué, qui souligne que le ministre français a par ailleurs "condamné sans réserve la guerre d'agression que la Russie a lancée en Ukraine".

Cette conversation d'une heure s'est tenue à l'initiative de Paris, qui a rappelé que la France "ne disposait d'aucune information permettant d'établir un lien entre cet attentat et l'Ukraine" et a demandé à la Russie de "cesser toute instrumentalisation".

La nécessité de la lutte terroriste a pris le dessus sur les relations glaciales entre Moscou et Paris Didier François

"La nécessité de la lutte terroriste a pris le dessus sur les relations glaciales entre Moscou et Paris", a estimé sur LCI le journaliste Didier François. "C’est un échange tendu, mais qui devait avoir lieu", a poursuivi le reporter de guerre et spécialiste des questions de défense. "Quels que soient les désaccords et les conflits entre la France et la Russie sur la question de l’Ukraine, il est important de rappeler aux Russes la nécessité de coopérer sur la lutte antiterroriste".

Un attentat revendiqué par l'État Islamique

Le 22 mars, des hommes armés ont pénétré dans une salle de concert avant de tirer sur la foule et de mettre le feu au bâtiment. Au moins 144 personnes sont mortes et 360 ont été blessées dans cette attaque revendiquée par l'EI. Le Kremlin a admis que des "islamistes radicaux" avaient été à l'origine de l'attentat, tout en dénonçant une implication de l'Ukraine. Douze suspects ont été arrêtés, dont les quatre assaillants présumés, originaires du Tadjikistan.

La branche de l'EI soupçonnée d'être derrière l'attaque de Moscou "avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives" sur le "sol" français, a déclaré peu après Emmanuel Macron. "Nous avons proposé aux services russes, comme à nos partenaires de la région, une coopération accrue", a précisé le président français. Les États-Unis ont pour leur part indiqué avoir prévenu Moscou qu'un attentat était en préparation.

L'entretien entre les deux ministres est en lui-même important, tant les échanges de haut niveau sont rares entre le camp occidental pro-Ukraine et la Russie. Le ministre des Affaires étrangères Serguei Lavrov et le secrétaire d'État Antony Blinken se sont téléphoné pour la dernière fois en avril 2023, Sergueï Choïgou s'étant lui entretenu avec son homologue américain Lloyd Austin le mois précédent.