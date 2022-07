Violents combats à Lyssytchansk, la Biélorussie menace... Le point sur la situation en Ukraine

Violents combats à Lyssytchansk. De violents combats faisaient rage samedi 2 juillet à Lyssytchansk, grande ville de l'est de l'Ukraine, au cœur de la bataille pour le contrôle du Donbass. "Les combats font rage... Heureusement, la ville n'est pas encerclée et est sous contrôle de l'armée ukrainienne", a assuré dans la journée à la télévision Rouslan Mouzytchouk, porte-parole de la Garde nationale de l'Ukraine. Mais la version des séparatistes pro-russes, citée par l'agence de presse TASS, est radicalement différente. Aux alentours de 13 h, le représentant de l'armée séparatiste de Lougansk a, en effet, affirmé que "les forces armées russes ont occupé les dernières hauteurs stratégiques, ce qui nous permet d'affirmer que la localité de Lyssytchansk est totalement encerclée".

En réalité, L'Institut for the Study of War (ISW) a affirmé que les forces ukrainiennes se seraient délibérément retirées de Lyssytchansk. Le think tank a, en effet, rapporté que des images géolocalisées avaient suggéré que les forces russes n'ont rencontré que peu de résistance lors de l'entrée dans la ville. Si cette avancée est avérée, les forces russes prendront probablement le contrôle total de l'oblast de Lougansk dans les prochains jours, donnant ensuite la priorité aux avancées sur les positions ukrainiennes à Siversk puis à Sloviansk et Bakhmut.