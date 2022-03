Marioupol ciblé, Mig-29 polonais, soutiens financiers de l'Europe... Le point sur la situation en Ukraine

Mig-29 polonais. Mardi, Varsovie a affirmé être prêt à déplacer "sans délai et gratuitement" tous ses avions Mig-29 en Allemagne, afin de les mettre à disposition des États-Unis et indirectement à Kiev. Une proposition jugée "peu viable" par Washington. Mercredi, la Pologne a demandé qu'une décision soit prise "de façon unanime" sur le sujet par l'Otan. "Aujourd'hui cette décision est aux mains de l'Otan (...) Nous ne fournissons que des armes défensives", a indiqué le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki depuis l'Autriche. En échange, la Pologne demandait également aux États-Unis "de lui fournir des avions d'occasion ayant les mêmes capacités opérationnelles". Washington a fini par rejeter l'offre polonaise, estimant qu'elle pourrait être la source de "sérieuses préoccupations" pour l'Otan.

Sanctions. Les membres de l'Union européenne ont élargi leurs sanctions contre Moscou et Minsk à la suite de l'invasion de l'Ukraine, notamment en visant les cryptomonnaies, en sanctionnant la finance biélorusse et en ajoutant 160 oligarques et parlementaires russes à leur liste noire.

Négociations. La Turquie accueillera ce jeudi une première réunion diplomatique entre les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien. Serguei Lavrov est arrivé sur place mercredi soir, où il retrouvera son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. Pour leur première rencontre depuis le début de l'invasion le 24 février, ils seront reçus par le ministre turc Mevlut Cavusoglu à Antalya. Mercredi, Dmytro Kuleba a assuré dans une vidéo qu'il ferait tout pour que les "pourparlers (soient) les plus efficaces possible" tout en confiant avoir des "attentes limitées".