Ukraine : à Marioupol, "80% des infrastructures résidentielles détruites"

Par ailleurs, les bombardements se poursuivent de façon intense et laissent de moins en moins de chances aux habitants de s'en sortir vivants. "Une bombe de 500 kilos a été larguée entre une maternité et un hôpital", confirme ainsi à LCI le conseiller municipal. "Elle a engendré des conséquences catastrophiques. Un enfant a été tué sur place et une femme, dont la photo a tourné dans le monde entier, a été évacuée en étant complètement ensanglantée."

Vendredi, une autre bombe a atteint un théâtre de Marioupol où "environ 1000 personnes" étaient abritées. Petro Andrushenko indique que "200 personnes ont survécu à cette frappe" et qu'une femme est "dans un état critique et son pronostic vital est engagé". Des centaines de personnes seraient encore sous les décombres. "Hélas, aujourd'hui nous ne pouvons pas les aider, car il y a des débris partout et surtout des combats tout autour", explique-t-il.

Pour l'heure, "80% des infrastructures résidentielles ont été détruites", assure le conseiller. "Et de 30 à 40% ne pourront jamais être reconstruites", ajoute-t-il.