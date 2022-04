Massacre de Boutcha : "Nous continuons à découvrir des corps, dans des ruelles, des arrière-cours"

Quelle a été votre immédiate impression, une fois arrivé dans ces rues jonchées de cadavres ?

Immédiatement, on a eu la sensation d’entrer dans une ville martyre. Les bâtiments, les rues portent encore les traces de combats extrêmement violents et intenses. Des carcasses de véhicules, de blindés calcinés entravaient le passage, du matériel russe, mais aussi ukrainien, témoignent de la puissance de feu engagé des deux cotés. Mais on a surtout été frappé par le nombre de civils morts. Beaucoup ont, semble-t-il, été abattus par des mitraillages aveugles le long des rues, des gens que l’on a retrouvés fauchés sur le trottoir, devant chez eux, ou sur leur vélo. Nous avons aussi découvert des civils exécutés froidement ou d’autres, encore, tués après avoir été torturés. On parle de 300, 400 morts, mais les autorités et nous-mêmes continuons à découvrir des corps, dans une ruelle déserte ou une arrière-cour. On ressent profondément ce qu’a été la période d’occupation russe avant que l’armée ukrainienne ne reprenne le contrôle de la ville.