VIDÉO - Médiation en Ukraine : "Je crois à la diplomatie française", déclare sur LCI le président du Kazakhstan

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev est l'invité de Darius Rochebin sur LCI. Interrogé lors de l'entretien sur la poursuite de la guerre et les possibilités de négocier, cet acteur clé de la crise d’Ukraine, estime que la France a une position privilégiée pour être médiatrice : "La France jouit d'une grande notoriété et d'un record dans les affaires internationales en raison du rôle très actif du président Macron lui-même et, pour autant que je sache, il y a quelques jours à peine, une conversation téléphonique a eu lieu entre le président Macron et le président Poutine."

Ainsi, poursuit-il, "dans le cadre du conflit russo-ukrainien, la France sera guidée par la nécessité de maintenir et de mener le dialogue permanent avec toutes les parties concernées. Et je crois fermement à la diplomatie française.”