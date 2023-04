Comment un pilote russe a failli abattre un avion espion britannique

L'avion britannique patrouillait dans l'espace aérien international. Il effectuait des opérations de routine. "Tout ce que nous faisons est considéré comme proportionné au vu du conflit dans la région et en accord avec les lois internationales", avait déclaré Ben Wallace, le ministre de la Défense britannique, lorsque l'existence d'une "interaction" avec l'avion de chasse russe avait été révélée. Dans ces nouveaux documents, un responsable américain, au courant de la situation, qualifie la manœuvre russe de "vraiment, vraiment effrayante".

Le Kremlin n'a pas encore réagi à ces nouvelles informations publiées par le New York Times. Les États-Unis et le Royaume-Uni n'ont pas non plus souhaité communiquer officiellement sur l'enquête du quotidien américain. Mais un responsable militaire britannique a tout de même appelé à la prudence, estimant qu'une partie du contenu des documents pourrait s'avérer fausse ou manipulée.