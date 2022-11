Guerre en Ukraine : le missile tombé en Pologne attise-t-il le risque d'escalade ?

La police polonaise a investi les lieux. Dans le cratère formé par l'explosion, les enquêteurs s'activent. C'est à Przewodow qu'un missile s'est écrasé mardi soir, faisant deux morts. Le village polonais se situe à seulement six kilomètres de la frontière ukrainienne. Sur place, les habitants sont inquiets. "J'ai peur, je n'ai pas dormi de la nuit et je regarde la télévision depuis ce matin. De nombreuses questions me traversent la tête. J'espère que c'est un missile perdu", confie une habitante dans le reportage en tête d'article.