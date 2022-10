Missiles américains installés sur des avions russes, drones trafiqués... le "système D" de l'armée ukrainienne

Autre performance des soldats ukrainiens ? Leur faculté à adapter des drones aux combats. Aux premiers jours de l'invasion russe, le ciel ukrainien s'est en effet chargé d'aéronefs téléguidés investis de missions de renseignement ou de combat. De fabrication chinoise, turque, américaine ou issus des boutiques ukrainiennes, ils ont beaucoup aidé l'armée du président Zelensky. Le drone turc Bayraktar, ou TB-2 a ainsi brillé pendant la bataille de Kiev. "Il aurait été extrêmement difficile pour l'Ukraine de bloquer l'armée de Poutine sans drones" lorsque celle-ci visait la capitale, avait relevé en juin dernier Paul Lushenko, lieutenant-colonel américain et chercheur à l'Université de Cornell. Les Ukrainiens "ont pu exacerber les défis logistiques et stratégiques" ennemis.

Les drones ont à la fois renforcé le renseignement des Ukrainiens et compensé la faiblesse de leur armée de l'air, démontrant "qu'ils pouvaient constituer une aviation légère de substitution face à un adversaire conventionnel", a écrit pour la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) Aude Thomas. Si l'outil n'est pas nouveau (les Américains s'en sont servi en Afghanistan et en Irak), Kiev a innové avec des drones commerciaux à des fins de renseignement, d'évaluation des dommages, d'appui/guidage des feux d'artillerie et de frappes contre les positions adverses.