Morts dans un "puissant bombardement' à Kherson, frontière finlandaise sous tension… Le point de situation en Ukraine

Trois personnes sont mortes dans un bombardement dans la région de Kherson, en Ukraine. La tension monte à la frontière entre la Russie et la Finlande. Kiev continue sa chasse à la corruption. Retour sur les faits marquants des 24 dernières heures.

Les combats continuent sur le front ukrainien, où trois personnes ont été tuées ce jeudi 23 novembre, alors que les deux armées craignent l'arrivée du froid. On fait le point sur les informations de ces dernières 24 heures.

Trois morts en Ukraine et un journaliste russe tué

Un puissant bombardement dans le sud. Au moins trois personnes ont été tuées et cinq blessées dans un bombardement russe dans la région de Kherson, dans le Sud de l'Ukraine. "Les Russes ont bombardé Tchornobayïvka", ont indiqué les autorités ukrainiennes, évoquant l'utilisation de bombes à sous-munitions, cette arme très controversée à cause des charges qu'elles dispersent. "On sait d'ores et déjà que le bombardement a été effectué à l'aide d'armes à sous-munitions", a indiqué sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak. Selon le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko, ce "puissant bombardement d'artillerie" a fait trois morts et cinq blessés. "Plus de 60 bâtiments résidentiels et des fermes ont été endommagés", a-t-il indiqué sur Telegram. Le chef de l'administration de Kherson, Roman Mrotchko, a de son côté fait état sur Telegram de bombardements russes sur les banlieues de la ville, qui ont blessé une femme de 51 ans.

L'acharnement russe à Avdiivka. Dans cette région stratégique du sud de l'Ukraine, chaque camp est retranché sur une rive du Dniepr. La ville éponyme est régulièrement visée par les troupes russes depuis leur retrait de l'autre côté du fleuve fin 2022. L'état-major ukrainien a de son côté affirmé que les forces russes continuent leurs tentatives d'encercler la place-forte d'Avdiïvka, dans l'Est. "Nos soldats tiennent fermement la défense, infligeant des pertes significatives à l'ennemi", a assuré un porte-parole, Andriï Kovalev. Ville industrielle aujourd'hui largement détruite, Avdiïvka est la cible d'un acharnement des forces russes depuis plusieurs mois, comme en témoigne notre journaliste sur place dans la vidéo ci-dessous.

REPORTAGE - A Adviivka, l'acharnement russe Source : TF1 Info

Kiev craint l'hiver. L'artillerie russe ne menace pas uniquement les villes ukrainiennes, mais l'intégralité de son réseau électrique. L'opérateur Ukrenergo a fait état d'une situation "difficile" sur le réseau ukrainien, endommagé l'année dernière par une campagne de bombardements russes. L'Ukraine craint de nouvelles frappes russes en série cet hiver sur ses infrastructures énergétiques, ce qui risque de plonger à nouveau des millions de personnes dans le froid et l'obscurité. Si Moscou n'a jusqu'à présent pas mené de nouveaux bombardements massifs sur le réseau électrique, celui-ci est déjà à la peine, du fait de la hausse de la consommation liée à la chute des températures.

Décès d'un journaliste. Un journaliste russe qui aurait été blessé dans une frappe ukrainienne dans la région de Zaporijjia, partiellement occupée dans le Sud de l'Ukraine, est décédé de ses blessures, affirment des médias russes. "Une nouvelle tragique vient de tomber. Boris Makssoudov est décédé des suites de ses blessures", a déclaré le présentateur russe Vladimir Soloviev, soutien inconditionnel du Kremlin, sur sa chaîne Soloviev Live. L'annonce a été faite au moment où le propagandiste en chef se trouvait en direct avec la porte-parole de la diplomatie russe. En direct, Maria Zakharova, a présenté ses "condoléances".

Tensions à la frontière

La Russie renforce la sécurité. Les autorités russes ont annoncé qu'elles avaient renforcé les mesures de sécurité dans la région du Nord-Ouest du pays, située à la frontière avec la Finlande. "Il a été décidé de mettre en place dans la région de Mourmansk le régime d'alerte élevée et un nombre de mesures supplémentaires visant à assurer la sécurité de nos habitants", a déclaré le gouverneur régional, Andreï Tchibis, en réponse à la décision d'Helsinki de ne laisser qu'un seul poste-frontière ouvert avec la Russie. La Finlande avait déjà fermé samedi quatre de ses huit points de passage frontaliers du Sud-Est du pays avec la Russie afin d'endiguer l'arrivée de migrants sans-papiers.

Frontex se déploie. Au-delà des mesures prises par la Finlande, c'est l'Europe toute entière qui se déploie à la frontière avec la Russie. Frontex a indiqué qu'elle allait prochainement déployer 50 fonctionnaires dans la zone, Bruxelles accusant Moscou d'orchestrer une crise migratoire. Frontex "prévoit de déployer 50 gardes-frontières et d'autres membres du personnel, ainsi que des équipements tels que des voitures de patrouille, afin de renforcer les activités de contrôle des frontières de la Finlande", a précisé l'agence européenne de garde-côtes et de gardes-frontières dans un communiqué. Le déploiement devrait commencer "dès la semaine prochaine".

La justice continue en Ukraine et en Russie. Du côté des affaires internes, deux dossiers hautement symboliques ont eu lieu d'un côté comme de l'autre du front. En Russie, c'est une femme politique indépendante qui a été convoquée par le Parquet. Selon elle, cette convocation fait suite à l'annonce de son intention de se présenter à l'élection présidentielle prévue l'année prochaine. Si Vladimir Poutine n'a toujours pas annoncé qu'il comptait se représenter, sa victoire ne fait que peu de doutes.

Quant à l'Ukraine, le Parquet spécialisé dans les affaires de corruption a demandé le placement en détention provisoire d'un député ukrainien, accusé d'avoir d'offert un pot-de-vin à un haut responsable d'État. Selon cette instance, ce député a offert environ 10.000 dollars en bitcoin au chef de l'Agence d'État pour la reconstruction, Moustafa Nayyem, afin de s'assurer qu'il débloque des fonds pour réparer des bâtiments de l'université dont le député est recteur.