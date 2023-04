"Ne faites plus de prisonniers" : la consigne choc de Prigojine aux combattants de Wagner à Bakhmout

À première vue, l'annonce est surprenante. Le patron de groupe Wagner Evgueni Prigojine a demandé à ses hommes engagés sur le front de Bakhmout de ne plus "faire aucun prisonnier", dans cette commune du Donbass, à l'est de l'Ukraine, où se déroule actuellement la bataille la plus longue de la guerre. Le chef de cette société paramilitaire prorusse, très remonté, s'exprimait sur Telegram, après avoir affirmé qu'un de ses combattants avait été exécuté par les Ukrainiens, des précisions à retrouver dans la chronique en tête d'article.

Évoquant d'abord les "lois de l'humanisme" qui s'appliquent à un prisonnier de guerre, qui voudraient qu'il soit "soigné, pas mutilé puis renvoyé chez lui" lors d'un échange, il les a exhortés à "ne pas violer ces règles". Avant de livrer finalement une consigne glaçante : "Nous allons juste tuer tout le monde sur le champ de bataille, ne faites plus aucun prisonnier", a lancé cet homme d'affaires sulfureux, réputé proche du Kremlin.