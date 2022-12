VIDÉO - "Tu me reconnais, au moins ?" : après 10 mois de guerre, un soldat ukrainien retrouve sa famille pour Noël

Il n'avait pas vu sa famille depuis 10 mois. Serguy avait rejoint le front oriental dès le début de l'invasion russe, en février dernier. Une équipe de TF1 a rejoint dans le Donbass ce caporal du 5ᵉ régiment d'assaut des forces ukrainiennes, alors qu'il rentre tout juste de la zone de combat. Cette année, son Noël sera très particulier : c'est la première fois que le soldat rentre dans sa famille à Kiev depuis le début de la guerre.

Et forcément, il n'est plus vraiment le même. "J'ai grandi d'un coup", confie le jeune homme dans le reportage de TF1 en tête d'article, "je suis devenu plus mûr, rien n'est comme avant". Dans la voiture qui l'emmène vers la capitale, il soupire : "Tu t'habitues à la guerre, et à ses horreurs".