Guerre en Ukraine : non, cette vidéo ne montre pas l’explosion du barrage de Kakhovka

À l’époque, la région de Kherson était occupée par les forces russes. Ces dernières voyaient notamment dans le barrage un intérêt stratégique en venant alimenter en eau les habitants de la péninsule illégalement annexée de Crimée. Fin octobre, la menace de frappes pesait lourdement sur l’infrastructure, chaque camp alertant sur une attaque imminente. Selon l’Institute for the Study of War (ISW), les Russes mettaient ici en place "les conditions d'information nécessaires pour mener une attaque sous faux drapeau contre la centrale hydroélectrique de Kakhovka". Et envisageaient probablement de détruire le barrage pour couvrir "leur retraite de la rive droite de la rivière Dnipro et empêcher ou retarder les avancées ukrainiennes sur la rivière". Les forces russes ont finalement annoncé leur départ de Kherson le 11 novembre, le jour des explosions au-dessus du barrage.