VIDÉO - Nord Stream 1 : découvrez les images sous-marines inédites du gazoduc endommagé

Les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été endommagés les 26 et 27 septembre par au moins deux explosions dans les eaux de la mer Baltique, ayant entraîné quatre fuites. Après d'énormes émanations de méthane, celles-ci ont progressivement pris fin, et la dernière d'entre elles n'est plus visible à la surface depuis vendredi dernier. Localisées dans les eaux internationales au large de l'île danoise de Bornholm, les sites endommagés sont localisés dans les zones économiques exclusives danoise et suédoise.