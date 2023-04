"Nouveau Nuremberg", l'Occident désigné "menace existentielle"... Le point sur la situation en Ukraine

L'Occident désigné "menace existentielle" par Moscou. Le président russe, Vladimir Poutine, a signé un décret validant une nouvelle doctrine de politique étrangère contre "les pays inamicaux", qui selon son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, souligne "la nature existentielle des menaces" occidentales visant la Russie. Des "bouleversements sur la scène internationale" obligent Moscou à "adapter ses documents de planification stratégique, notamment (celui sur) la conception de la politique étrangère de la Fédération de Russie", a justifié le chef du Kremlin lors d'une réunion de son Conseil de sécurité nationale. Dans ce nouveau document, les États-Unis sont qualifiés d'"instigateur principal et chef d'orchestre de la ligne antirusse."

Minsk craint une guerre "nucléaire"... Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, vassal de la Russie, a appelé à une "trêve" et à des pourparlers "sans conditions préalables" entre Kiev et Moscou, qui a rejeté cette éventualité. "Il faut s'arrêter maintenant, avant que ne commence l'escalade. Je prends le risque de suggérer une cessation des hostilités", a lancé "le dernier dictateur d'Europe", au pouvoir depuis 1994. "Il est possible - et il le faut - de régler toutes les questions territoriales, de reconstruction, de sécurité et autres à la table des négociations sans conditions préalables." "À cause des États-Unis et de leurs satellites une guerre totale a été déclenchée", a-t-il dit, estimant que dès lors, "des incendies nucléaires guettent à l'horizon".

... mais joue avec le feu. Lors de son discours à la Nation, le seul allié de Vladimir Poutine en Europe s'est dit prêt à accueillir des armes nucléaires "stratégiques" russes sur son territoire, en plus des armes "tactiques" que Moscou s'apprête déjà à envoyer à Minsk. "Nous ne reculerons devant rien en défendant nos pays, nos états et nos peuples", a-t-il affirmé. "Et ils doivent comprendre cela, les salauds là-bas à l'étranger, qui aujourd'hui essaient de nous faire exploser de l'intérieur et de l'extérieur." Une proposition qui a suscité la préoccupation de la majorité des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. En parallèle, les États membres du flanc oriental de l'Otan ont appelé à une présence militaire américaine accrue dans la région.