Nouvelle exécution brutale de la milice Wagner ? Ce que l'on sait de cette vidéo

Cette séquence est-elle donc une nouvelle preuve de la barbarie du groupe Wagner ? Difficile d'être aussi affirmatif. Car de nombreuses parts d'ombre persistent. Tout d'abord, la très grande partie de l'image est floutée au moment de l'exécution du prisonnier. Une précaution dont le groupe ne s'était pas embarrassé en novembre dernier, et qui va à l'encontre de sa stratégie de promotion de la violence. Par ailleurs, ce flou rend impossible toute vérification des images. Ce qu'il se passe exactement une fois le coup de massue donné reste indiscernable. Il nous a également été impossible de vérifier les différents protagonistes de la vidéo, dont le visage n'apparaît pas à l'écran.

Et ce n'est pas le patron de Wagner qui pourra dissiper ces nombreuses incertitudes. Interrogé sur la véracité de cette vidéo, Evgueni Prigojine a réagi via le service presse de son entreprise, Concord, par un message (très) mystérieux. S'il invite les médias à ne pas prendre "tout si tristement", écrivant que "les enfants s'amusent", il ne nie pas non plus l'authenticité de la séquence. Et va jusqu'à évoquer d'autres vidéos, avec cette phrase : "Si vous voulez, nous pouvons partager la prochaine série avec vous." Avant de conclure que "le bien triomphera toujours du mal".