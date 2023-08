Obsèques discrètes de Prigojine, attaque en Russie, avancées sur le front… Le point sur la situation en Ukraine

Le pape sème le trouble. Sur la scène internationale, Moscou n'a pas manqué d'alimenter la brouille entre le Vatican et l'Ukraine. Kiev a interpellé le Saint-Siège après un discours du pape François à de jeunes catholiques russes durant lequel il a exalté l'héritage de "la grande Russie" impériale. Mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a, lui, salué les propos du pape. "Le pontife connait l'Histoire russe. C'est très bien. Elle est profonde, et l'héritage ne se limite pas à Pierre et Catherine [...]. Il est réjouissant que le pontife soit à l'unisson", a-t-il déclaré.

Soutien occidental. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 250 millions de dollars. Cette aide comprend du matériel de déminage et des explosifs visant à détruire les obstacles installés par les Russes, mais aussi des munitions, notamment pour les systèmes de défense antiaérienne, des obus d'artillerie ou encore des missiles anti-blindés.

Lors d'une conférence de presse commune avec Catherine Colonna, à Paris, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba avait d'ailleurs affirmé que l'Ukraine ne craignait pas un affaiblissement du soutien occidental. "Nous ne ressentons pas de baisse du soutien au sein du Congrès (américain) ou du Parlement européen", a-t-il affirmé alors qu'il était l'invité d'honneur de la conférence annuelle des ambassadeurs de France.