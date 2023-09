Reznikov limogé, attaques de drones, appel Macron-Zelensky… Le point sur la situation en Ukraine

Attaques de drones. Dimanche, Russie et Ukraine ont multiplié les attaques. Dans un premier temps, l'armée ukrainienne a indiqué avoir abattu 22 drones russes dans la région d'Odessa (sud). En revanche, trois autres aéronefs sans pilote ont franchi la défense ukrainienne. Plus tard, dans la soirée, Moscou a affirmé avoir abattu un drone au large de la péninsule annexée de Crimée.

Attaque près de la Roumanie. Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a mené une attaque de drones contre le port de Reni, situé dans le sud de l'Ukraine, sur le Danube. L'infrastructure portuaire est située à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie. Le ministère roumain de la Défense a fermement condamné dimanche les attaques de drones russes, les qualifiant d'"injustifiées" dans un communiqué. La Roumanie est membre de l'Otan. "À aucun moment", les attaques russes "n'ont généré de menace militaire directe pour le territoire national ou les eaux territoriales de la Roumanie", a précisé la Défense roumaine.

Nouvelle attaque lundi. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Russes ont envoyé, à nouveau, des drones sur la région d'Odessa. Les forces ukrainiennes ont indiqué, lundi, en avoir abattu 17. "Des entrepôts et des bâtiments de production, des machines agricoles et des équipements d'entreprises industrielles ont été endommagés", a indiqué Oleg Kiper, le gouverneur d'Odessa. Selon ce dernier, l'attaque s'est déroulée pendant trois heures et demie et n'a fait ni victime ni blessé.