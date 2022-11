"On a eu de la chance" : une catastrophe évitée de justesse à Zaporijia, assure le directeur de l'AIEA sur LCI

Décrivant une situation "intenable", il a toutefois indiqué que le processus de négociation pour l'élaboration d'une zone de protection autour de la centrale, pour laquelle l'AIEA plaide depuis des mois, se poursuivait. Une zone dans laquelle deux principes devront être à l'œuvre : "ne tirez pas sur la centrale, ne tirez pas depuis la centrale". "On est en train d'y travailler activement", a-t-il insisté.

Les dirigeants russe comme ukrainien acceptent tous deux de "protéger la centrale" et "sont prêts à travailler avec l'AIEA pour y arriver", mais "il y a beaucoup d’obstacles", a reconnu le chef de l'AIEA, notamment parce que le site "se situe sur la ligne de front". "Mais on va continuer, je crois que l’on est dans la bonne voie", s'est réjoui Rafael Grossi, espérant voir un accord se conclure "au plus vite". "Je ne lâcherai pas prise. (...) Des épisodes comme ceux de ce week-end montrent que cette situation ne peut plus continuer, et que l’on doit laisser une chance à la diplomatie nucléaire pour protéger cette installation", a-t-il insisté.