VIDÉO - "On n'attendra pas, c'est décidé" : LCI aux côtés des derniers évacués ukrainiens, qui fuient l'enfer du Donbass

Après le dernier bombardement en date, Tatiana a décidé de sauter le pas et de quitter sa ville, en faisant évacuer son conjoint, lui aussi incapable de marcher. Les bénévoles l'installent lui aussi à l'arrière de leur véhicule, sur une couchette improvisée. "C'est très dur, et effrayant. Même mon mari est nerveux après ces explosions, c'est terrible ce qu'il se passe. Et ce n'est que le début", confie la femme âgée. "Je ne peux pas laisser mon mari dans la galère… Peut-être que mon fils pourra venir me chercher, mais on n'attendra pas, c'est décidé", lâche-t-elle. Sans savoir si elle pourra un jour revoir les terres du Donbass.