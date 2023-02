VIDÉO - La Tour Eiffel illuminée aux couleurs de l'Ukraine, un an après le début de la guerre

Le bronze a laissé place au jaune et bleu. La Tour Eiffel s'est illuminée aux couleurs du drapeau ukrainien ce jeudi soir à 18h45, un an après le début de l'invasion russe en Ukraine. "Gloire à l'Ukraine!", a réagi Anne Hidalgo sur Twitter. La maire de Paris l'avait annoncé lundi matin. "Un an après le début de la guerre, Paris réaffirme son soutien indéfectible au peuple ukrainien!" avait-elle écrit sur le réseau social.

La Dame de fer restera éclairée aux couleurs ukrainiennes jusqu'à dimanche soir.