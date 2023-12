VIDÉO - "Pas d'autre solution que le combat" : pour les Ukrainiens, l'heure n'est pas aux négociations avec la Russie

Alors que le conflit dure depuis près de deux ans désormais, ni l'Ukraine ni la Russie ne semblent en mesure de prendre un avantage décisif sur l'autre. Pire, malgré l'important soutien de ses alliés occidentaux, Kiev est à la peine sur plusieurs endroits du front. Pour autant, les Ukrainiens n'envisagent pas de négocier avec la Russie.

Le conflit s'est transformé en une véritable guerre des tranchées. Après des premiers mois marqués par de fortes avancées de part et d'autre (russes d'abord, ukrainiennes ensuite), le conflit s'est progressivement enlisé. Désormais, défenseurs et envahisseurs semblent se neutraliser sur le front. Les forces de Kiev sont régulièrement mises en difficulté par les soldats de Vladimir Poutine. Pour autant, les habitants ne sont pas prêts à baisser les armes. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé plusieurs d'entre eux, rencontrés par les équipes de LCI.

La Russie ne comprend que le langage de la force Mykhaïlo

À Kherson, les habitants vivent en permanence sous la menace russe. Depuis sa libération, la ville fonctionne au ralenti. La maison de Lubov a été soufflé par un bombardement il y a quelques semaines. "Regardez ici, le mur a bougé. Il s'affaisse", décrit la femme. Par sécurité, elle et son mari ont dû quitter les lieux. Pour autant, malgré la fatigue et la peur, impossible pour eux d'envisager l'arrêt des combats, surtout que plusieurs membres de leur famille vivent toujours en territoire occupé. "L'Ukraine est unie et je veux qu'elle reste un seul et même pays. Nous n'acceptons pas qu'il puisse y avoir des négociations. À quoi cela nous mènerait ? Sans doute à abandonner des territoires, et je ne l'accepte pas. Ma famille, mes amis et moi partageons le même avis", assène cette habitante.

Même son de cloche dans l'est du pays. "Le Donbass, Lougansk, c'est l'Ukraine. La Crimée, c'est l'Ukraine. Regardez la carte, nous défendons simplement ce qui nous appartient", assure Natalia, opératrice Strela-10 de la 72ᵉ brigade. Son unité est basée au sud de Donetsk. La plupart de ses combattants ne sont pas originaires de la région mais ils se disent prêts à défendre ces terres jusqu'au bout. "Je ne vois pas d'autre solution que le combat. La Russie ne comprend que le langage de la force", lance Mykhaïlo, tankiste au sein de la 1ʳᵉ compagnie de la 72ᵉ brigade.

Mais l'Ukraine a-t-elle les moyens de remporter cette guerre ? Rien n'est moins sûr. Devant la mairie de Kiev, des jeunes, conscients des difficultés, sont venus réclamer davantage de moyens pour les soldats. "Malheureusement, ce n'est pas le bon moment pour lancer des négociations. On voit bien que les Russes n'y sont pas prêts. Il n'y a aucun signal en ce sens", déplore Anastasia, qui a longtemps cru à une victoire à court terme mais qui s'est désormais résignée à une guerre de longue durée. "Demandez aux Tchétchènes combien de temps la Russie a-t-elle mis avant de rompre les accords de paix ? Si nous menons des négociations, ce ne sera qu'une question de temps avant que nous ne mourions", conclut Victor, un autre habitant de la capitale.