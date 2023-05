Pendant la finale de l'Eurovision, la ville du duo ukrainien "bombardée par la Russie"

Fin avril, le groupe Tvorchi avait dû se réfugier aux abris lorsqu'une sirène de raid aérien avait retenti à Kiev, où il devait se produire à la gare centrale. À la fin de l'alerte, le duo avait joué à l'improviste devant des passagers surpris dans le hall d'entrée de la gare.

Samedi, c'est la Suède qui a remporté l'Eurovision, succédant à l'Ukraine et son Kalush Orchestra, qui avait triomphé l'année dernière avec "Stefania", chanson mêlant hip-hop et musique traditionnelle ukrainienne. À cause de l'invasion russe, la 67e édition du concours, qui aurait dû être organisée en Ukraine, s'est tenue dans la ville des Beatles, dans le nord de l'Angleterre.