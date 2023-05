Pertes russes, boycott des Mondiaux de Judo... Le point sur la situation en Ukraine

Un train de fret déraille en Russie. Un "engin explosif" a provoqué lundi le déraillement et l'incendie d'un train de marchandises dans la région russe de Briansk, frontalière de l'Ukraine, un incident rare mais qui n'a pas fait de victimes, selon les autorités. Le gouverneur de la région a déclaré sur Telegram qu'"un engin explosif non-identifié s'est déclenché, ce qui a entraîné le déraillement d'un train de marchandises". Pour sa part, la compagnie biélorusse des chemins de fer a indiqué qu'il s'agissait d'un de ses trains et que l'engin explosif avait explosé à "50 mètres" de celui-ci. C'est la première fois qu'un déraillement aussi spectaculaire est signalé publiquement.

En pleine crainte d'opérations de sabotage et d'attentats en Russie, une ligne à haute tension a également été endommagée lundi par un engin explosif dans la région de Leningrad, dans le Nord-Ouest du pays. Ces incidents surviennent au lendemain d'une frappe ukrainienne qui a tué quatre personnes dans un village de la région de Briansk et deux jours après une attaque de drones qui a provoqué un énorme incendie dans un dépôt de pétrole en Crimée annexée.

Kiev boycotte les Mondiaux de judo. La fédération ukrainienne de judo a annoncé lundi qu'elle n'enverrait pas de délégation aux Mondiaux de judo au Qatar du 7 au 14 mai, en raison de la présence de judokas russes et biélorusses. La Fédération internationale de judo (IJF) avait donné dimanche son feu vert à la présence des Russes et Biélorusses à ces championnats du monde à la condition qu'ils le fassent individuellement et en tant qu'athlètes neutres. Mais la fédération ukrainienne a affirmé que "la majorité de l'équipe de Russie est composée de sportifs qui sont des soldats d'active dans l'armée de la fédération de Russie qui a attaqué l'Ukraine le 24 février 2022" et qui "continue de mener une guerre brutale contre notre territoire". "Plus de 250 athlètes ukrainiens ont, eux, donné leur vie pour défendre le pays et parmi eux des judokas", a-t-elle ajouté.