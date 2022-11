VIDÉO - Guerre en Ukraine : 7 millions de foyers sans électricité après une pluie de missiles russes

Les réseaux électriques ont principalement été touchés, plongeant la moitié de la population de Kiev dans le noir. Nous avons réussi à joindre Vlada, francophone à Kiev, et son petit ami. Ils s’éclairent à la bougie. Dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, elle filme pour nous leur quotidien bouleversé. "Si on ouvre le frigo, il n’y a pas de lumière et ça ne marche pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Les autorités de Kiev ne peuvent pas dire", explique Vlada.